Москва, , 14:02 — REGNUM Восстановление экономики после пандемии коронавируса происходит неоднородно. Об этом 24 мая заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина в ходе заседания президиума фракции «Единая Россия» в Госдуме.

«Было бы легкомысленным считать, что у пандемии нет долгосрочных последствий. Мы видим, что экономика восстанавливается неоднородно, и глобальная экономика не вполне оправилась от шока», — заявила Набиуллина.

«В этих обстоятельствах считаем очень важным проводить именно ответственную политику, которая позволит обеспечить устойчивость в разных обстоятельствах и разных сценариях», — указала она.

Таким образом, в приоритете Банка России останется ценовая и финансовая стабильность, а также развитие финансового рынка и его инфраструктуры.