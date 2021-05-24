Сингапур, , 14:02 — REGNUM В Сингапуре одобрили респираторный тест на COVID-19 под названием Breathonix, сообщает CNN Indonesia.

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Результат теста на коронавирус будет известен всего через одну минуту.

Breathonix разработан одноименной компанией при национальном университете Сингапура. В настоящее время группа работает с министерством здравоохранения Сингапура над испытанием нового устройства.

Компания ведет переговоры с несколькими местными и международными организациями о расширении использования этого инструмента для обнаружения коронавирусной инфекции.

Помимо Сингапура, Индонезия и Нидерланды также используют аналогичной устройство.