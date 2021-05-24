Калимнос, , 14:07 — REGNUM Особые карантинные меры, действовавшие на греческом острове Калимнос, были отменены в понедельник, 24 мая. Об этом передает AMNA со ссылкой на данные Генерального секретариата по гражданской защите.

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В сообщении говорится, что с учетом улучшения эпидемиологической картины на острове Калимнос было принято решение отменить специальные ограничительные меры, введенные на острове 5 мая, чтобы ограничить распространение коронавируса.

Жители Калимноса пережили трудную ситуацию, отметил заместитель министра гражданской защиты и управления в кризисных ситуациях Никос Хардалиас. По состоянию на 24 мая остров постепенно возвращается к нормальной жизни после больших усилий, приложенных его жителями.

Отмечается, что строгие ограничительные меры жители острова соблюдали добросовестно. «Я еще раз обращаюсь ко всем — с понедельника давайте будем вдвойне осторожны и избегать любых собраний, которые могут снова вызвать проблемы на острове. Давайте защитим начинающийся туристический сезон, местную экономику, но прежде всего наше здоровье и здоровье наших собратьев», — сказал Хардалиас.

Калимнос располагается в Эгейском море, при площади 111 кв. км. его население составляет порядка 16 тысяч человек, он является одним из самых густонаселенных островов страны.