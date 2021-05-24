Новомосковск, Тульская область, , 13:59 — REGNUM Житель Тульской области осуждён на 14 лет лишения свободы за убийство бывшей супруги, совершенное в одном из торговых центров региона. Об этом сообщили 24 мая в пресс-службе СУ СКР по Тульской области.

Как установлено судом и следствием, днём 15 февраля 2021 года, поссорившись по телефону с бывшей супругой, 41-летний житель поселка Грицовский Веневского района, вооружившись хранящимся у него обрезом гладкоствольного ружья (разрешения на него он не имел), отправился в Новомосковск. Там он разыскал бывшую супругу, которая находилась на косметической процедуре в салоне, расположенном в торговом центре, и выстрелил ей в шею. Женщина скончалась на месте.

По решению суда подсудимый признан виновным в убийстве и незаконном хранении оружия, ему назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы, с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.