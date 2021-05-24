Москва, , 13:58 — REGNUM В Банке России видят востребованность в национальной цифровой валюте. Об этом 24 мая заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина в ходе заседания президиума фракции «Единая Россия» в Госдуме.

«Мы считаем, что есть востребованность в национальной цифровой валюте, и она может быть интегрирована в финансовую систему», — заявила Набиуллина.

Она перечислила преимущества цифрового рубля.

«Это низкая цена операций, это и для людей и для компаний возможность отслеживать движение средств — особенно важно это для социальных расходов, когда вы можете отследить каждый рубль бюджетный, как он дошёл до конечного потребителя. Это и высокий уровень защиты средств», — указала она.

По её словам, 2021 году Банк России создаст прототип цифрового рубля, а в 2022 году его должны начать тестировать на разных группах и по разным типам операций.