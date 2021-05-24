Владикавказ, 24 мая, 2021, 13:57 — ИА Регнум. В Северной Осетии произошло ЧП во время сдачи экзамена. Ученице девятого класса стало плохо в ходе сдачи основного государственного экзамена (ОГЭ). Девочку пытались госпитализировать, но она умерла по дороге в больницу.

(сс) Jordan McDonald Школьница

Инцидент случился утром 24 мая в школе поселка Калининский Моздокского района. Предварительно в качестве причины трагедии называют жаркую погоду и проблемы со здоровьем ученицы.

В настоящее время по факту смерти девятиклассницы следственным управлением Следственного комитета РФ по Северной Осетии организована доследственная проверка.

Как уточнил глава администрации Моздокского района Олег Яровой, погибшей девочке было 16 лет, она была ученицей 2-й школы села Кизляр.