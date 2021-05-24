Женева, Швейцария, , 13:59 — REGNUM За все время пандемии коронавирусной инфекции от COVID-19 и вызываемых им последствий умерли не менее 115 тыс. медицинских работников. Об этом 24 мая рассказал генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: как спуститься с плато — трансляция»

«Хотя отчетность пока не полна, мы считаем, что, по крайней мере, 115 тысяч работников здравоохранения заплатили самую высокую цену, находясь на службе других. Работники здравоохранения — настоящие герои», — заявил он в ходе своего выступления на открытии 74-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения.

При этом глава ВОЗ отметил, что работники сферы здравоохранения часто не имеют достаточного количества оборудования и медикаментов для спасения жизней и добавил, что их труд недостаточно оплачен, их не уважают и они работают не в безопасных условиях.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее директор ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин рассказал, что в настоящее время в России полный курс вакцинации от COVID-19 прошли свыше 10 млн человек.