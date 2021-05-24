Челябинск, 24 мая, 2021, 13:57 — ИА Регнум. В Челябинской области изменилась структура регионального правительства. Изменения утвердил губернатор Алексей Текслер, сообщает пресс-служба губернатора.

Евгений Катышев Челябинская область

Из действующего управления госслужбы и кадров выделяется управление по профилактике коррупционных и иных правонарушений, которое будет подчиняться напрямую губернатору. Также создаётся управление по работе с Госсоветом РФ.

Также появится координационный центр. Он потребовался чиновникам для оперативного выполнения приоритетных задач, которые требуют межведомственного взаимодействия.