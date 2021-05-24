Москва, , 13:56 — REGNUM В администрации президента РФ не располагают информацией о якобы задержании в Минске в ходе инцидента с самолётом авиакомпании Ryanair граждан России. Об этом 24 мая заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

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«Нет, никакой информации у Кремля нет», — подчеркнул официальный представитель Кремля.

При этом Песков добавил, что по международным нормам, белорусская сторона проинформирует российское посольство о задержании гражданки России или граждан России и предоставит информацию на этот счёт.

Пресс-секретарь главы государства также напомнил, что Кремль не может интересоваться у минских властей судьбой российских граждан, находившихся на борту самолета Ryanair, это «целиком и полностью прерогативой Министерства иностранных дел РФ».

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Напомним, ранее BBC заявило, что в Минске вместе с бывшим главным редактором телеграм-канала Nexta Романом Протасевичем была задержана его девушка, 23-летняя гражданка России Софья Сапега.

В Европейском гуманитарном университете в Вильнюсе, где она обучается в магистратуре, сообщили, что она возвращалась со своим молодым человеком из отпуска и была задержана «по надуманным и необоснованным обстоятельствам».