Москва, , 13:56 — REGNUM Весенние плановые учения российских вооружённых сил проходили на значительном удалении от Донбасса, хотя Украина пыталась представить их как усиление напряжённости в регионе. Об этом глава МИД России Сергей Лавров заявил в опубликованном 24 мая интервью газете «Аргументы и факты».

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Глава российской дипломатии пояснил, что в стране ежегодно проводятся плановые учения, они завершают зимне-весенний период боевой подготовки. Проводят их на значительном удалении от Донбасса.

«Именно эти учения, которые уже завершились, Киев при поддержке западных стран пытался выдать за усиление напряжённости», — отметил Лавров.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 апреля министр обороны России Сергей Шойгу объявил о достижении всех целей и завершении внезапной проверки в Южном и Западном военных округах. Украинские власти заявляли, что российские войска возле границы якобы тренировались нападать на Украину.

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