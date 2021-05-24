Бишкек, 24 мая, 2021, 13:56 — ИА Регнум. Киргизстанские власти недавно приняли решение о полном прекращении движения через границу с Таджикистаном до тех пор, пока не будут разрешены проблемные вопросы. Об этом в Facebook написал председатель кабинета министров Киргизии Улукбек Марипов.

Mvd.gov.kg Киргизские силовики

Высокопоставленный чиновник сообщил, что вместе с решением вопросов делимитации и демаркации границы правительство намерено укрепить рубежи республики и создать необходимые условия для пограничников.

«В вопросе укрепления границы ключевую роль играют также местные жители. Поэтому призываю вас к терпению и пониманию. Каково жить у рубежа, знают только те, кто здесь жил и живет. Я всегда говорил, что эти люди — герои», — подчеркнул он.

ИА REGNUM напоминает, что с 28 по 30 апреля 2021 года на киргизско-таджикской границе произошел вооруженный конфликт между пограничниками Киргизии и военными Таджикистана.

В ходе него погибли 36 и получили ранения более 200 киргизстанцев, в том числе несколько детей. Были разрушены и сожжены свыше ста жилых домов и соцобъектов.

Поводом для конфликта стала попытка таджикистанцев установить камеры видеонаблюдения на спорной территории водозабора.