Петропавловск-Камчатский, 24 мая, 2021, 13:56 — ИА Регнум. Стоимость поездки в Долину гейзеров и другие туристические места Камчатки могут подешеветь за счёт перехода на малую авиацию, сообщил 24 мая вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

(сс) Alexey Elfimov Долина Гейзеров зимой

Он рассказал, что лишь 20% жителей полуострова были в Долине гейзеров из-за высокой стоимости туров.

«И мы делаем сейчас основной фокус на развитии малой авиации, что значительно дешевле в эксплуатации, чем вертолёты, но даёт хороший эффект. Причём не только для туризма, но и для развития края в целом. Да и просто для удобства жителей. Появится возможность в три раза сократить себестоимость поездки. Такую цель мы ставим перед собой, перед руководством края», — заявил Чернышенко на совещании в правительстве, которое прошло в режиме видеоконференции.

По его словам, три из 30 планируемых аэропортов планируется задействовать уже в 2021 году. Также в 2021 году начнутся поставки новой авиатехники.