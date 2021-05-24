Иерусалим, , 14:02 — REGNUM Министр обороны Израиля Бени Ганц подписал пять административных приказов о конфискации оборудования, которое, как подозревается, пытались контрабандой ввезти в Газу через контрольно-пропускной пункт Керем-Шалом в дни, непосредственно предшествовавшие началу операции «Страж стены». Об этом сообщает телеканал Arutz Sheva 24 мая.

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Среди прочего, были конфискованы упаковки с химическими веществами, стекловолокно и медиа-оборудование. Эти вещи считаются оборудованием двойного назначения, которое может использоваться как в гражданских, так и в военных целях и которое, как подозревают, предназначалось для производственных линий военного крыла ХАМАСА.

Кроме того, Ганц подписал приказ о конфискации золота на сумму более миллиона шекелей, которое пытались контрабандой переправить из Газы в Иудею и Самарию. Золото было замаскировано под гвозди в деревянных досках. Эта конфискация присоединяется к двум административным распоряжениям, подписанным Ганцем две недели назад, в которых предписывалось конфисковать золотые слитки общим весом 13 килограммов, изъятые после попытки их контрабанды из Газы в Иудею и Самарию. В правительстве есть подозрение, что попытки контрабанды золота из Газы в Иудею и Самарию являются частью усилий ХАМАСА по финансированию террористической деятельности в Иудее и Самарии. Точная стоимость изъятого оборудования не уточняется, но ориентировочно составляет миллионы шекелей.

Обмен ударами между Палестиной и Израилем начался после столкновений в Восточном Иерусалиме между палестинцами и израильскими военными, в ходе которых пострадали более 200 человек. Палестинские группировки начали обстрел израильских территорий с вечера 10 мая. В ответ армия Израиля призвала пять тысяч резервистов для укрепления различных подразделений во время проводимой операции против палестинских исламистов «Стражи Стены».