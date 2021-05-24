Минск, , 13:54 — REGNUM Доступ в интернет и использование сотовой связи в Белоруссии может быть ограничено на законных основаниях под предлогом «угрозы национальной безопасности». Об этом говорится в подписанном Александром Лукашенко законе, которым вносятся изменения в законодательство об электросвязи, сообщает пресс-служба белорусского президента.

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«Документом предусматривается, что в целях предупреждения ситуаций, создающих угрозу национальной безопасности, государством могут быть приняты меры по ограничению функционирования сетей электросвязи и входящих в них средств электросвязи (сокращение времени и объемов их использования, изменение режимов работы), приостановлению функционирования сетей электросвязи и входящих в них средств электросвязи (временного прекращения их работы)», — сказано в официальном сообщении.Согласно новым законодательным нормам, полномочия по управлению сетью электросвязи общего пользования предоставляются подчинённой лично Лукашенко силовой структуре — «Оперативно-аналитическому центру при президенте Республики Беларусь». В официальном комментарии президентской пресс-службы сказано: «Невыполнение операторами электросвязи требований о приостановлении или ограничении функционирования сетей электросвязи и входящих в них средств электросвязи будет являться грубым нарушением законодательства о лицензировании деятельности в области связи».

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Напомним, с 9 августа 2020 года спецслужбы Белоруссии предписывали операторам сотовой вязи и интернет-провайдерам отключать возможность использования сервисов для абонентов в районах проведения протестных манифестаций. Генпрокуратура Белоруссии не усмотрела в такой практике нарушений законодательства.

В финале президентской кампании 2020 года более полусотни населённых пунктов Белоруссии накрыла волна протестных манифестаций. Граждане отказывались признавать итоги сфальсифицированных выборов, требовали новых честных и законных выборов, а также освобождения политзаключённых и прекращения пыток, убийств и прочих проявлений политически мотивированного полицейского террора.

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