24 мая 2021 | Время чтения 9 мин

Оставьте Брежнева в покое, господа японцы. Он ничего не собирался вам отдавать.

Анатолий Кошкин, , 16:08 — REGNUM Мнение японского читателя: «Времена кардинально изменились. В наши дни, если Россия вернет нам хотя бы один остров, то тем самым нарушит конституционный запрет на отчуждение российских территорий. Это не может произойти».

Курильские острова Иван Шилов © ИА REGNUM

Японские СМИ вновь поднимают тему о том, что в 70-е годы прошлого столетия советское руководство якобы рассматривало вопрос о возможности передачи Японии для заключения мирного договора острова Шикотан и островной группы Плоские, по-японски Хабомаи. На этот раз с такими утверждениями выступило ведущее информационное агентство Японии — Kyodo news. Ниже редакция знакомит читателей с ранее высказанным мнением по этому вопросу доктора исторических наук, политического обозревателя ИА REGNUM Анатолия Кошкина.

«Японский общенациональный телеканал NHK разразился очередной «сенсацией» по поводу якобы существовавшего у руководства КПСС и советского правительства в 1970-е годы плана заключения мирного договора ценой сдачи острова Шикотан и островной группы Плоские, Хабомаи по-японски.

Генсека ЦК КПСС Леонид Брежнев с японским премьер-министром Какуэем Танакой в октябре 1973 года

Имея опыт продолжительной работы в качестве, как тогда говорили, ответственного работника Международного отдела ЦК КПСС на японском направлении, я могу предположить, судя по опубликованному отрывку, что речь, скорее всего, идет о справке одного из академических институтов. Международный отдел периодически давал задания подготовить такие справки с изложением соображений ввиду межгосударственных переговоров на высшем уровне. При этом допускалось высказывание и крайних суждений.

Как бы то ни было, на переговорах Л. И. Брежнева с Какуэем Танакой в октябре 1973 года ни генеральный секретарь, ни кто-либо иной из состава советской делегации вопрос о подписании мирного договора с Японией на условиях «передачи» островов Шикотан и Плоские (Хабомаи) не поднимал. К тому времени Япония не выполнила условие правительства СССР 1960 года о том, что Москва сможет вернуться к упомянутой в Совместной декларации 1956 года возможности передачи Токио этих островов только после вывода с японской территории всех иностранных войск.

Затрагивать этот вопрос считалось нецелесообразным и потому, что советское руководство имело надежную информацию о несогласии японского правительства и лично Танаки возвращаться к отвергнутому Японией «хрущёвскому компромиссу» по Шикотану и Хабомаи. На переговорах Брежнев отстаивал линию на то, чтобы заключить договор о мире, добрососедстве и сотрудничестве без включения «территориального вопроса», само существование которого Москва отвергала.

Не так давно в японских СМИ вновь появились существующие с момента переговоров Брежнева с Танакой инсинуации по поводу того, что генсек якобы согласился признать наличие в двусторонних отношениях территориального вопроса «как нерешенного». Одна из ведущих газет Японии «Асахи симбун» утверждала, что «советский лидер Леонид Брежнев на переговорах с премьер-министром Японии в октябре 1973 года устно признал, что проблема южной части Курил входит в число «нерешенных вопросов», оставшихся между двумя странами после окончания Второй мировой войны». Как сообщила газета, об этом говорится в записи беседы двух руководителей, сделанной сотрудниками МИД Японии. Обнаруженная запись беседы имеет гриф «Совершенно секретно. Без ограничения срока». Запись, как утверждалось, находилась в архиве бывшего премьер-министра страны Такэо Мики и после его смерти в соответствии с волей политика была передана в библиотеку токийского Университета Мэйдзи. Там данный документ был обнаружен исследователями и передан журналистам.

Такэо Мики 首相官邸ホームページ

Кстати, из этой записи следует, что Танака и не помышлял ограничить японские территориальные требования предложенными Хрущёвым «двумя островами», а требовал «возвращения» всех южнокурильских островов — Кунашира, Итурупа, Шикотана и Плоских-Хабомаи. Очевидцы рассказывали: на переговорах Танака, человек не очень образованный, выбрасывал в лицо Брежневу четыре пальца, требуя все четыре острова.

Несколько ошарашенный этим Брежнев, чтобы остановить напор японца, требовавшего подтвердить, что в число «нерешенных проблем» включается и «вопрос об островах», лишь кивнул, бросив: «Я знаю».

Это было и ответом на утверждения японской стороны о якобы признании Брежневым существования «нерешённой территориальной проблемы». Отвергая подобное толкование Совместного заявления 1973 г., советская сторона определила его как «одностороннее и неверное».

Официальная позиция советского правительства по поводу японских домогательств в отношении территории СССР была заявлена председателем Совета министров СССР Николаем Тихоновым:

Попытки Токио доказать недоказуемое, вытаскивая сегодня сомнительные документы, якобы подтверждающие рассмотрение Москвой вариантов «передачи» Японии дальневосточных территорий, обречены на провал. Они преследуют целью втянуть российское руководство в запрещенные Конституцией РФ и российским уголовным законодательством переговоры о нарушении суверенитета и территориальной целостности России. Те же российские СМИ, которые тиражируют подобные японские «сенсации», рискуют не только репутацией, но и при определённых условиях правом свободного распространения информации.

Конституция РФ Duma.gov.ru

Словом, оставьте Брежнева в покое, господа японцы. Он ничего не собирался вам отдавать».

Небезынтересно, как отреагировали на «сенсацию» Kyodo news японские читатели. Публикуем их комментарии в переводе ИноСМИ.

KIX: «Времена кардинально изменились. В наши дни, если Россия вернет нам хотя бы один остров, то тем самым нарушит конституционный запрет на отчуждение российских территорий. Это не может произойти. Земли, утраченные в результате войны, можно вернуть только военным способом. И Японии пора твердо осознать существующие реальности. Это не значит, что нам нужно прекратить требовать возврата островов. Но нам нужно в корне пересмотреть свою политику на российском направлении с учетом реалий».

Ber: «Ну и что, что появились сейчас эти рассекреченные документы. Какая от них польза? Советского Союза больше нет. А Россия не имеет ни малейшего намерения возвращать нам острова! Думается, что на данном этапе нам просто нужно полностью прекратить все экономическое сотрудничество с Россией!»

Yam: «Может, в те времена и возможен был возврат Японии двух островов. Но сейчас уже это невозможно. Нечего нам прислушиваться ко всем этим увещеваниям со стороны России о совместном хозяйственно-экономическом освоении островов и т. д.»

Yuu: «Тогда еще можно было надеяться на возврат хотя бы 2 островов, а теперь уже нет! Больше такого благоприятного момента у нас не будет!»

Mar: «Россия и другие коммунистические страны не собираются никому никогда возвращать ни миллиметра своей земли. В 70-х годах мы могли вернуть хотя бы два острова. Но глупое упорство на 4 островах явилось принципиальной ошибкой нашего правительства. Почему было не занять реалистичную позицию на получение двух островов с подписанием мирного договора, а других двух островов — потом?! Теперь, пока Путин у власти, нечего думать даже о возврате хотя бы одного острова!

А вообще, почему так получилось, что вокруг нас оказались одни враги?!»

Xwi: «Не понимаю, зачем наши правители призывают японский народ проливать кровь за какие-то не очень значительные с геополитической точки зрения острова? Думаю, эти два острова Курильской гряды не стоят перспектив строительства газопровода в Японию с Сахалина и решения вопроса обеспечения Японии энергией. Ну и пусть Россия «фактически управляет» северными территориями. А параллельно с этим можно было бы подписать с ней мирный договор!»

Остров Кунашир Gov.ru

Iwa: «Тогда, в 70-х годах, и нужно было ударить по рукам с СССР. Но у наших правителей дальновидности никакой! Пусть это невежливо по отношению к бывшим жителям островов, но нужно исходить из того, что земли, потерянные в результате войны, потеряны навсегда!»

Ant: «О каком мирном договоре вы говорите, если постоянно выставляете Россию в дурном свете?! Разве к партнеру по мирному договору так относятся?!»

Siz: «Пусть возвращают нам весь Курильский архипелаг и Сахалин!»

Cal: «Подошло время войны с Россией. Нам нужно потребовать от нее все наши территории по границе, определенной Нерчинским договором! Изменить нашу пацифистскую конституцию, восстановить полноценную национальную армию, обзавестись атомным оружием!

Все территории до 50 градуса северной широты — это земля Японии!»

Тооро: «О каких 4 островах вы говорите? Да у нас и на два-то острова сил нет!»

Hmo: «Вернуть хотя бы две скалы к югу от безлюдного острова Хабомаи. И то было бы хорошо.

Wqk: «С самого начала нужно было мыслить реалистично и понимать, что северные острова нам никогда себе не вернуть!»