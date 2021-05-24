Цхинвал, , 13:56 — REGNUM Распространение коронавируса в Южной Осетии удалось сдержать благодаря помощи со стороны России. Об этом заявил президент Южной Осетии Анатолий Бибилов 24 мая выступая с посланием к народу и парламенту страны. Трансляцию выступления вела телекомпания «Ир».

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: как спуститься с плато — трансляция»

"Последовавшую вспышку заболеваемости удалось сдержать и взять под контроль, как благодаря усилиям и самоотверженности наших медицинских работников, так и благодаря братской помощи со стороны России», — сказал Бибилов.

Он отметил, что в Южной Осетии долгое время работал передвижной госпиталь Минобороны РФ, где принимали пациентов с COVID-19. Также в республику из России направляли других специалистов.

Напомним, в Южной Осетии, согласно последним данным, выявили 3334 носителя коронавируса. Из них 3319 победили инфекцию. Случаи смерти пациентов с диагнозом COVID-19 не зарегистрированы.

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