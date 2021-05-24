Калуга, , 14:03 — REGNUM В Калужской области, по данным Центра управления регионом, рост жалоб по проблемам здравоохранение превысил 100%, сообщает 24 мая корреспондент ИА REGNUM по материалам заседания правительства региона.

На приёме у детского стоматолога natadent.ru

Из 125 сообщений граждан, поступивших в ЦУР за неделю, более 30 посвящены нехватке узких специалистов в медицинских учреждениях. В частности, речь идёт о некомплекте детских стоматологов. Жители региона жалуются, что после провальной оптимизации районного и сельского здравоохранения, детей с острой зубной болью порой приходится напрямую везти из «глубинки» в областной центр.

В этой связи новому и. о. министра здравоохранения области Константину Пахоменко губернатор Владислав Шапша поручил изучить ситуацию и подготовить доклад о том, как будет решаться проблема дефицита узких специалистов в поликлиниках и больницах.

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