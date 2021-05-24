Париж, , 13:47 — REGNUM По данным на 23 мая во Франции в реанимациях из-за осложнений COVID-19 находятся 3 515 пациентов. Это почти в два раза меньше, чем на пике третьей волны эпидемии в конце апреля. Об этом 23 мая сообщает Ouest-France.

По данным здравоохранения Франции количество госпитализированных с COVID-19 во французских госпиталях продолжает уменьшаться, включая отделения реанимации. На данный момент в больницах насчитывается 19 720 больных с коронавирусом, из них 324 госпитализированных в течение последних 24 часов. При этом 22 мая количество госпитализированных с COVID-19 составило меньше 20 тысяч впервые с 27 октября 2020 года.

Также на 23 мая, согласно данным Главного управления здравоохранения, во Франции 23 081 274 человека получили как минимум одну инъекцию вакцины от COVID-19 и 9 706 333 — две инъекции.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце апреля премьер-министр Франции Жан Кастекс заявил, что эпидемиологическая ситуация, касающаяся распространения коронавирусной инфекции, начала улучшаться.

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