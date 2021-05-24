Екатеринбург, , 13:47 — REGNUM Венгрия примет участие в работе Международной промышленной выставки ИННОПРОМ 2021, которая пройдет в Екатеринбурге с 5 по 8 июля, в формате национального стенда. Делегацию планирует возглавить министр внешних экономических связей и иностранных дел страны Петер Сийярто, в ее состав включены государственный секретарь, депутаты Парламента, бизнес-миссия, состоящая из руководителей крупнейших венгерских стратегических предприятий.

Об этих планах 24 мая на встрече с первым заместителем губернатора Свердловской области Александром Высокинским сообщил Чрезвычайный и Полномочный Посол Венгрии в России Нóрберт Конкóй.

«Мы активно работаем с регионами. Свердловская область является для нас важным партнёром. У нас есть взаимовыгодные проекты и много общих сфер для сотрудничества. На ИННОПРОМе мы планируем провести двусторонние переговоры, деловые встречи и укрепить контакты», — сказал дипломат.

Александр Высокинский считает, что совместная работа на платформе выставки позволит более детально обсудить действующие проекты и дать старт новым.

«Учитывая, что у нас есть большой положительный опыт взаимодействия, Венгрия сможет занять серьёзное место среди участников выставки. Уверен, что Ваш первый визит на Урал положит начало новому этапу сотрудничества с нашим регионом», — выразил уверенность он.

Отметим, Венгрия будет участвовать в выставке ИННОПРОМ в формате национального стенда третий раз. В настоящее время Свердловская область и Венгрия активно сотрудничают в сфере медицины, ЖКХ, агропромышленного комплекса. В марте текущего года при участии «Будапештского водоканала» был завершен проект модернизации системы питьевого водоснабжения в Ревде, в торжественной церемонии открытия новых сооружений принял участие губернатор Евгений Куйвашев. В 2020 году на базе Свердловского онкологического диспансера при участии венгерских компаний был открыт референсный центр диагностики раковых заболеваний.

В 2020 году экспорт Свердловской области в Венгрию вырос на 82,4% и составил почти 13 миллионов долларов США.