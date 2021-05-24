Казань, , 13:58 — REGNUM В 152-х пришкольных лагерях Казани, которые будут работать с 31 мая по 26 июня, отдохнут около 14 тыс. детей. Отдельно решается вопрос организации отдыха школьников из 175-й гимназии, сообщил начальник управления образования города Ирек Ризванов.

С родителями школьников из гимназии, где произошло ЧП, провели собрание. Им предложили возможные варианты летнего отдыха и реабилитации. По словам Ризванова, отдых на море выбрали 573 человека. Часть родителей остановились на отдыхе в санатории по путевке «Мать и дитя» и отдыхе в лагерях республики. 84 человека отказались от предоставленной возможности, а часть родителей и детей пока не определились, они еще решают, как будут отдыхать летом. Диалог с ними будет продолжен, заверил начальник управления.

В этом году пришкольные лагеря откроются на базе 117 учебных заведений, их деятельность будет организована с учетом всех санитарно-эпидемиологических требований. Стоимость пребывания в пришкольных лагерях в течение 21 дня составит 569 рублей, уточнил Ризванов.

ИА REGNUM напоминает, в Татарии на организацию летней оздоровительной кампании выделяется 247 млн рублей. Из них 236,3 млн — субсидия из бюджета республики, 2,3 млн — из бюджета Казани, 8,4 млн — средства предприятий. Еще на эти цели будут направлены 78 млн рублей, поступивших от продажи путевок.

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