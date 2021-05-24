Москва, , 13:46 — REGNUM Довольно нестандартной ситуацией является подача иска американской компанией Google LLC в российский арбитраж, а не её зарегистрированной в России «дочкой», что было бы логичнее, ведь претензии, связанные с отказом блокировать 12 ссылок, содержащих антироссийский контент, Роскомнадзор предъявлял именно к ней, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.

«Однако российское ведомство — одна из крупнейших технологических корпораций мира Alphabet (создатель и владелец бренда Google) — пытается испугать, подав иск в суд от имени американского подразделения Google, а не от имени его российской «дочки».

Вероятно, в Alphabet и, соответственно, в Google LLC, пытаются надавить на Роскомнадзор с помощью мирового бренда, использовав против будущего ответчика всю мощь мировых СМИ, социальных сетей и интернета.

Не исключено, что из капиталистической солидарности аналогичные иски против Роскомнадзора может подать ещё и Twitter, к которому этим же ведомством предъявлялись похожие претензии.

У подобных судебных исков в России успешных перспектив нет и не будет, так как Роскомнадзор, требуя прекратить размещение противоправного контента, действовал в рамках российского законодательства, а «обиженные» транснациональные корпорации руководствуются в этом случае только политикой и желанием раздуть международный скандал.

Кроме того, не исключено, что, проиграв суд в России, Google побежит жаловаться в Европейский суд по правам человека, но и там никаких значимых последствий американская корпорация, с очень высокой вероятностью, для себя не добьётся.

Причём не добьется не только потому, что в российской Конституции зафиксирован приоритет российского права над международным (как, впрочем, это сделано и в США, где невозможно представить, чтобы, например, работающая в США российская или другая зарубежная компания выиграла судебную тяжбу против предъявившего к ней претензии американского регулятора). Но ещё и потому, что в Европе к американским технологическим корпорациям тоже есть большие вопросы.

Так, в 2019 году Еврокомиссия оштрафовала Google почти на 1,5 млрд евро за нарушение европейских норм конкуренции при размещении рекламы. Более того, Еврокомиссия далеко не один раз возбуждала дела против Google и штрафовала компанию за нарушение норм конкуренции.

При этом в ЕС каждый раз подчёркивают, что данные меры не направлены против американских или других неевропейских компаний, работающих в Европе, а речь идёт о том, что требования Еврокомиссии обязательны для всех, кто работает на рынках стран ЕС.

Странно, что на Еврокомиссию Google ещё пока в суды не подавал, а вместо этого «бодается» с Роскомнадзором, который фактически пытался напомнить Google о тех же самых принципах работы на российском рынке.

Российские законы обязаны исполнять все хозяйствующие субъекты, работающие в России. И исключения из них для кого-то, пусть этот кто-то является одним из ведущих международных брендов, быть не должно.

Google, конечно, может попытаться громко хлопнуть дверью и уйти из России, но на этом американская корпорация потеряет гораздо больше, чем на судебных исках», — высказала свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Роскомнадзор потребовал от Google удалить 12 ссылок на «противоправный контент» с призывами к несанкционированным митингам, но американская корпорация оспорила это требование.

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