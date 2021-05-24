Москва, , 13:46 — REGNUM После того как в расположение сборной России по хоккею прибудут нападающий Владимир Тарасенко, вратарь Илья Самсонов и защитник Дмитрий Орлов, заявка команды будет окончательно сформирована. Об этом 24 мая заявил первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР), глава штаба сборной Роман Ротенберг.

«Мы уже отправили официальные письма, находимся на связи с клубами и генеральными менеджерами, поэтому дожидаемся игроков, и наша заявка закрывается», — цитирует Ротенберга ТАСС.

Ранее сообщалось, что Тарасенко, Орлов и Самсонов пополнят состав сборной России на чемпионате мира в течение нескольких дней. Их клубы, «Сент-Луис» и «Вашингтон», завершили борьбу в Кубке Стэнли.

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