Париж, , 13:45 — REGNUM Международная организация гражданской авиации (ICAO) получила запрос на приостановку полётов над Белоруссией, сообщает 24 мая Reuters.

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По данным агентства, Франция и её партнеры по ЕС работают над мерами по прекращению полётов над территорией Белоруссией и запрету доступа белорусской национальной авиакомпании «Белавиа» к аэропортам стран Евросоюза.

«Мы работаем над пакетом мер, которые выходят за рамки санкций против отдельных ли», — сообщили в канцелярии французского лидера.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 23 мая, самолёт авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, запросил экстренную посадку из-за сообщения о минировании. Лайнер проверили, бомбу не нашли, а всех пассажиров отправили на повторный досмотр. Находящегося среди пассажиров бывшего редактора телеграм-канала Nexta Романа Протасевича задержали.