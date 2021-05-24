Москва, , 13:45 — REGNUM Россия своевременно выходит из периода антикризисных регуляторных послаблений для финансовой системы. Об этом 24 мая заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина в ходе заседания президиума фракции «Единая Россия» в Госдуме.

«Регуляторные послабления были в том числе точечные, направленные очень оперативно на то, чтобы снизить требования к резервам (по кредитам — прим.) для производителей масок, санитайзеров, производителей лекарств, вакцин — то, что было реально востребовано», — заявил Набиуллина.

«Мы заранее объявили график выхода из этих регуляторных послаблений, потому что эти регуляторные послабления вредно растягивать надолго», — указала она.

В противном случае, по её словам, может возникнуть недоверие к финансовой системе, что она «скрывает свои проблемы и плохие активы».

«Это тормозит кредитование. Поэтому мы объявили этот график, постоянно мониторили ситуацию по малому и среднему бизнесу и по физическим лицам кредитование продлевали, но в итоге, мне кажется, мы выходим своевременно, сохраняяя финансовую устойчивость банков», — подчеркнула Набиуллина.