Сеул, , 13:46 — REGNUM За минувшие сутки в Южной Корее от COVID-19 привили 217 человек. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

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По состоянию на 00:00 24 мая в общей сложности в стране получили первую дозу вакцины 3 792 906 человек. Уровень вакцинации составил 7,4%.

Отмечается, что прививку препаратом AstraZeneca в стране сделали 2 061 634 человека, а препаратом Pfizer — 1 731 272 человека.

Вторую дозу вакцины за минувшие сутки в стране получили ещё 2709 человек. В общей сложности обе дозы вакцины получили 1 746 336 человек.

Между тем за минувшие сутки в стране было зарегистрировано 236 случаев побочных эффектов после вакцинации от COVID-19. Общее число побочных реакций, зафиксированных с начала вакцинации, составило 24 366 случай.

Число скончавшихся после вакцинации в Южной Корее увеличилось на пять человек, до 153.