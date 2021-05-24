Екатеринбург, , 13:42 — REGNUM Каждый шестой голос, отданный на всероссийском онлайн-голосовании за проекты благоустройства 2022 года, принадлежит жителям Среднего Урала. Из общего количества проголосовавших на платформе zagorodsreda.ru в разных регионах страны — 8 231 469 человек — 506 898 голосов за обновление облика своих городов отдали свердловчане, сообщает областной департамент информполитики.

Екатеринбург при этом вошел в пятерку городов, дизайн-проекты которых набрали более ста тысяч голосов, и с результатом 114 370 голосов занял в ней почетное третье место. Возглавила список лидеров с результатом 171 397 голосов Самара, за ней следует у Ростов-на-Дону — 116 122 голоса. Замыкают пятерку лидеров Сочи и Краснодар, набравшие соответственно 103 500 и 100 163 голосов.

Одним из главных принципов федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» является максимальное привлечение к его реализации жителей. Как ранее отмечал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, жители сами выбирают, как преобразятся в ближайшем будущем парки, скверы или набережные в их городах.

Голосование за дизайн-проекты планируемых к благоустройству в 2022 году общественных территорий на платформе 66.gorodsreda.ru продлится до 30 мая. Принять участие в нем могут все жители Среднего Урала старше 14 лет. Отдать голоса за понравившиеся варианты оформления городских пространства можно по номеру телефона или с помощью подтвержденной учетной записи на сайте Госуслуг.

Общероссийская платформа для голосования — проект, реализованный на стыке федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» и ведомственного проекта Минстроя России «Умный город». Технический оператор — АНО «Диалог Регионы».