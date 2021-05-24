Сыктывкар, , 13:42 — REGNUM В Воркуте 10-летний мальчик сломал руку, упав в открытый колодец. Об этом в соцсетях сообщили родители ребенка.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в республиканском СУ СКР, по данному факту проводится проверка.

«Следователи намерены установить причины и обстоятельства произошедшего и дать правовую оценку действиям (бездействию) лиц, ответственных за обеспечение безопасности при эксплуатации колодца», — сообщили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ростовской области после падения в колодец ребенок получил черепно-мозговую травму. Возбуждено уголовное дело.