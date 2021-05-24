Екатеринбург, , 13:44 — REGNUM Новым директором центрального парка культуры и отдыха имени Маяковского (ЦПКиО, Екатеринбург) может стать бывшая глава МФЦ в Свердловской области Наталья Змеева. Об этом сообщают журналисты со ссылкой на источник в городской администрации.

По информации интернет-газеты «Знак», именно Змеева может заменить нынешнего директора ЦПКиО Екатерину Кейльман 1 июня 2021 года. Впрочем, официально в пресс-службе мэрии не подтверждают назначение.

«Управление культуры планирует продолжать вектор преобразования парка», — сообщили изданию в горадмнистрации.

Ранее Кейльман заявила, что процесс выбора нового директора «был неверным»: якобы нынешняя руководительница предложила другую кандидатуру, но она учтена не была. «Но нас никогда не спрашивают, верно?» — сказала директор парка.

Как сообщало ИА REGNUM, Екатерина Кейльман заявила, что проработает в парке до 1 июня 2021 года.