Нью-Дели, , 13:43 — REGNUM Производство российской вакцины от COVID-19 «Спутник V» на территории Индии начали Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и фармацевтическая компания Panacea Biotec. Об этом 24 мая сообщает пресс-служба РФПИ.

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«РФПИ и один из ведущих производителей вакцин и препаратов Индии Panacea Biotec объявляют о начале производства в стране российской вакцины против коронавируса «Спутник V», — говорится в сообщении.

Кроме того, уточняется, что первая партия осуществлен на мощностях Panacea Biotec в городе Бадди и затем ее доставят в НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи для контроля качества препарата.

«Как ожидается, полномасштабное производство «Спутник V» начнется летом текущего года», — также добавляется в сообщении.

Как сообщало, ранее директор ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин рассказал, что в настоящее время в России полный курс вакцинации от COVID-19 прошли свыше 10 млн человек.