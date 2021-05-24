Москва, , 13:38 — REGNUM В администрации президента РФ отказались давать оценку инциденту с посадкой самолёта ирландской авиакомпании Ryanair в Минске 23 мая. Как заявил официальный представитель Кремля, он ничего не может комментировать в этой ситуации.

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«Я, наверное, сразу оговорюсь: я не буду ничего комментировать по самолету Ryanair», — сказал пресс-секретарь российского лидера.

Он подчеркнул, что существуют определённые международные авиационные правила. По словам Пескова, именно международные авиационные власти должны давать какую-то оценку ситуации с точки зрения соответствия или не соответствия этим международным нормам.

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Как сообщало ИА REGNUM, 23 мая самолёт авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, запросил экстренную посадку из-за сообщения о минировании. Лайнер проверили, бомбу не нашли, а всех пассажиров отправили на повторный досмотр. Находящегося среди пассажиров бывшего редактора телеграм-канала Nexta Романа Протасевича задержали.

В настоящее время в департаменте по авиации Белоруссии создана специальная комиссия по расследованию ситуации с посадкой самолёта авиакомпании Ryanair. В ведомстве пообещали обнародовать все обстоятельства в ближайшее время.