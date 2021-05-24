Пермь, , 13:38 — REGNUM В Пермском крае на базе «Мотовилихинских заводов» запущено производство медицинского кислорода. Первые поставки чистого кислорода осуществят в местные больницы, сообщает пресс-служба краевой администрации.

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Дочерняя структура компании «Мотовилихинские заводы» сможет ежемесячно производить до 70 тонн кислорода высокой чистоты с концентрацией 99,9%. Наличие собственной системы хранения на 28 тонн позволяет создавать резервы.

На первом этапе предприятие планирует обеспечивать кислородом медучреждения региона, на втором — осуществлять поставки в соседние субъекты. Спрос на медицинский кислород резко вырос в связи с пандемией коронавируса.

«Мотовилиха» стала первым заводом в Пермском крае, который производит жидкий кислород в промышленных масштабах», — сказал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. Он отметил важность кислородотерапии как составляющей при лечении коронавирусной инфекции. Несмотря на снижение числа пациентов с COVID-19, потребность в медицинском кислороде по-прежнему остается высокой. Местное предприятие обеспечит бесперебойное снабжение больниц и госпиталей кислородом для лечения пациентов с пневмонией и коронавирусной инфекцией.

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