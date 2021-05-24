Москва, , 13:36 — REGNUM Инициатива евродепутатов провести срочные дебаты в комитете по иностранным делам Европарламента в связи с инцидентом вокруг экстренного приземления самолета Ryanair в Минске — жесточайшее проявление двойных стандартов. Как передает корреспондент ИА REGNUM 24 мая, об этом заявил глава комитета Госдум по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

«Теперь же, когда самолет в Минске посадили по причине возможной террористической угрозы (!), мы видим откровенно нездоровые всплески, спекуляции на теме прав человека и новые взмахи «санкционной дубины», — заявил Слуцкий.

Уважаемым партнерам России вместо поспешных выводов стоит обратить весь свой праведный гнев на тех, кто открыл «ящик Пандоры» и стер с лица земли целые государства во имя целей установления однополярного мира, отметил парламентарий.

«Мы не помним столь истеричной реакции на принудительную посадку самолета президента Боливии Эво Моралеса в июле 2013 года и обыск борта главы государства в нарушение всех дипломатических норм и иммунитетов. Если кто забыл, тогда это было коллективное решение властей ЕС, которые искали в самолете Моралеса Эдварда Сноудена, рассказавшего миру правду о преступлениях Вашингтона. Никто не предлагал ни парламентских дискуссий, ни немедленного закрытия воздушного пространства над Австрией», — напомнил также Слуцкий.

Основателя Telegram-канала Nexta и главного редактора Телеграм-канала «Беларусь головного мозга» Романа Протасевича задержали в аэропорту Минска, сообщило Главное управление по борьбе с оргпреступностью и коррупцией МВД Белоруссии.