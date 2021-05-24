Москва, , 13:35 — REGNUM Коммерческие банки в России реструктурировали задолженность к настоящему времени на сумму более чем 7 трлн рублей. Об этом 24 мая заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина в ходе заседания президиума фракции «Единая Россия» в Госдуме.

«К настоящему времени банки реструктурировали задолженность на сумму более чем 7 трлн рублей. Это очень большая цифра, это та цифра, по которым люди, бизнес получили рассрочку и смогли в период пандемии более свободно дышать», — заявила Набиуллина.

«Это существенный объём, но хочу вас заверить, что он не угрожает устойчивости банков. То есть это делается не за счёт того, что банки стали слабее — это благодаря именно тому, что были запасы прочности, запасы капитала», — указала она.