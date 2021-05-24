Вильнюс, , 13:34 — REGNUM Белоруссии не место в Интерполе, так как руководство этой страны применяет международные правовые инструменты против политической оппозиции. Об этом председатель комитета Сейма (парламента) Литвы по внешней политике Жигимантас Павилёнис заявил 24 мая в эфире национального радио LRT.

Следите за развитием событий в трансляции: «Скандал с задержанием в Минске основателя Nexta Романа Протасевича»

Литовский политик прокомментировал инцидент с посадкой накануне в Минске пассажирского самолёта компании Ryanair, который летел из Греции в Литву. Лайнер посадили из-за угрозы минирования, которая оказалась ложной, и задержали находившегося на борту оппозиционера Романа Протасевича.

Павилёнис призвал государства НАТО и ЕС ввести против белорусских властей более глубокие санкции.

«В том числе обсудить вопрос членства этой страны в Интерполе, так как она использует международные инструменты для осуществления террористических актов», — добавил он.

Глава МВД Литвы Агне Билотайте 24 мая написала руководству Интерпола о том, что следует принять меры для защиты лиц от политического преследования и тщательно оценивать поступающие в международную организацию запросы.

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