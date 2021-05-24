Варшава, , 13:34 — REGNUM 24 мая президент Польши Анджей Дуда направился в Турцию с официальным визитом. Его сопровождает министр обороны республики Мариуш Блащак. Об этом Polskie Radio сообщил глава Бюро международной политики при президенте Польши Кшиштоф Щерский.

«В первый день визита состоится встреча глав польского и турецкого государств. Анджей Дуда и Реджеп Эрдоган обсудят безопасность и сотрудничество в рамках НАТО, соглашение о вооружениях и развитие экономических отношений. Кроме того, стороны затронут темы трансатлантических связей с США, роли России в ситуации на южном Закавказье», — заявил Щерский.

В свою очередь, министр обороны Польши Мариуш Блащак планирует в рамках данного визита подписать контракт на закупку 24-х турецких боевых беспилотников «Байрактар ТБ2».