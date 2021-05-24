Москва, , 13:33 — REGNUM Правительство выделило более 22 млрд рублей на закупку вертолётов и самолёта для работы спасателей в Арктике, сообщил 24 мая премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

Мишустин отметил, что вертолёты будут предназначены для полярного базирования, а дальнемагистральный лайнер станет первым в парке спасателей.

«Это будет модернизированная версия Ту-204−100 с увеличенной дальностью полётов. Такой самолёт даст возможность проводить спасательные операции и эвакуацию людей из районов Арктики быстро и безопасно», — сказал он.

Глава правительства рассчитывает, что лайнер поступит в МЧС уже в 2021 году.

«Кроме того, в ближайшие пять лет парк пополнят ещё девять вертолётов Ми-38 и четыре Ми-8. Они будут построены специально для полётов в условиях экстремально низких температур и смогут совершать посадки в том числе на морские суда, ледоколы новых типов», — отметил Мишустин.

Он добавил, что такие характеристики позволят использовать технику и для Севморпути.