Иерусалим, , 13:35 — REGNUM За сутки к утру понедельника, 24 мая, в Израиле было диагностировано 27 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает минздрав страны.

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В настоящее время в стране насчитывается 500 активных случаев коронавируса. Из них 103 пациента госпитализированы, а остальные находятся на карантине в своих домах.

В общей сложности 59 пациентов с коронавирусом в Израиле находятся в тяжелом состоянии, из них 42 находятся в критическом состоянии и 41 — подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

С начала пандемии в Израиле от COVID-19 умерли 6404 человека. В воскресенье в стране было проведено в общей сложности 19 530 тестов на коронавирус, 0,1% полученных результатов были положительными.