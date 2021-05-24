В Ярославле депутат требует не заставлять людей голосовать
Ярославль, 24 мая, 2021, 13:43 — ИА Регнум. Депутата муниципалитета Ярославля заявила о том, что работников принадлежащего мэрии АО «Яргорэлектротранс» принуждают участвовать в предварительном голосовании «Единой России». Об этом депутат Евгения Овод написала на своей странице в социальной сети, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Евгения Овод отметила, что подобные действия уголовно наказуемы. Руководство «Яргорэлектротранса» отрицает факт принуждения к голосованию. На предприятии уверяют, что просто «информируют» своих работников о партийном мероприятии.
Сообщения о принуждении к голосованию в Ярославле в последнее время появляются почти на каждых выборах. Последний скандал был связан с публикацией видео, где замдиректора департамента культуры требовала от подчинённых проголосовать досрочно. Прокуратура установила этот факт, однако о каком-либо наказании чиновницы ничего не известно.