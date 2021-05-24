Ярославль, 24 мая, 2021, 13:43 — ИА Регнум. Депутата муниципалитета Ярославля заявила о том, что работников принадлежащего мэрии АО «Яргорэлектротранс» принуждают участвовать в предварительном голосовании «Единой России». Об этом депутат Евгения Овод написала на своей странице в социальной сети, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Троллейбус в Ярославле

«В Ярославле работников ЯрГЭТ угрозами принуждают сообщать работодателю пароли от Госуслуг и участвовать в пробном онлайн-голосовании за «Единую Россию». Как только что сообщили работники депо на Ленинградском проспекте, их сегодня собрали на рабочих местах, проводили беседы, требуя предоставления логинов и паролей от Госуслуг, угрожая в случае не предоставления устроить «сладкую жизнь», — написала депутат.

Евгения Овод отметила, что подобные действия уголовно наказуемы. Руководство «Яргорэлектротранса» отрицает факт принуждения к голосованию. На предприятии уверяют, что просто «информируют» своих работников о партийном мероприятии.

«Сотрудники «ЯрГЭТа» проинформированы о возможности принять участие в предварительном голосовании. Решение об участии и за кого голосовать сотрудники принимают самостоятельно», — приводит пресс-служба мэрии города слова директора АО «Яргорэлектротранс» Сергея Завьялова.

Сообщения о принуждении к голосованию в Ярославле в последнее время появляются почти на каждых выборах. Последний скандал был связан с публикацией видео, где замдиректора департамента культуры требовала от подчинённых проголосовать досрочно. Прокуратура установила этот факт, однако о каком-либо наказании чиновницы ничего не известно.