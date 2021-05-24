Краснодар, , 13:31 — REGNUM Подозреваемый в совершении преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних девочек задержан в Краснодаре, сообщили 24 мая в пресс-службе СУ СКР по региону.

По версии следствия, 46-летний житель краевой столицы вечером 23 мая, угрожая применением насилия, завёл двух 15-летних девочек на территорию дошкольного учреждения, а затем совершил в отношении детей преступление сексуального характера.

Девочки рассказали о произошедшем родителям, те обратились в правоохранительные органы. Фигурант был задержан следователем территориального следственного отдела СКР по краю при поддержке сотрудников Росгвардии. Следствие намерено ходатайствовать перед судом об аресте подозреваемого.