Сеул, , 13:32 — REGNUM За последние шесть лет стоимость обучения в автошколах Южной Кореи выросла более чем на 60%. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Korea National Council of Consumer Organizations.

Согласно опубликованным данным, в первом квартале 2021 года индекс цен на обучение в автошколах составил 165,72 пункта, что на 65,72% больше по сравнению с аналогичным периодом 2015 года.

Средняя стоимость обучения в автошколе Южной Кореи составила 644 тыс. вон (~$572), что на 63% больше, чем в первом квартале 2015 года.

Известно, что самое дорогое обучение в Сеуле (711 тыс. вон, ~$631), а самое дешевое — в Тэгу (466 тыс. вон, ~$414).