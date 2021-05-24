Саратов, , 13:44 — REGNUM В Саратовской области возбуждено уголовное дело по факту загрязнения окружающей среды нефтепродуктами, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

Коммерческая организация, специализирующаяся на переработке нефтепродуктов, получила от управления Росприроднадзора по Саратовской области лицензию на осуществление деятельности по сбору и транспортировке отходов 3−4 классов опасности по конкретному адресу в Волжском районе города Саратова. Однако основную деятельность фирма осуществляла на земельном участке, расположенном в Саратовском районе. В период с августа 2016 года по декабрь 2020 года организация производила слив нефтепродуктов через систему дренажа в оборудованный в лесополосе резервуар, который не имел донного основания. Тем самым сброс нефтепродуктов осуществляется непосредственно в почвенный слой. Согласно исследованиям, на данном участке превышено содержание нефти и нефтепродуктов более чем в десять раз.

Расследование уголовного дела продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 апреля на трассе в Саратовской области опрокинулся нефтевоз. Площадь разлива нефтепродуктов составила 350 кв. метров.

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