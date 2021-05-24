Москва, , 13:29 — REGNUM Политика Банка России в 2020 году серьёзно отличалась от тех мер, которые предпринимались в предшествующие периоды макроэкономических вызовов. Об этом 24 мая заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина в ходе заседания президиума фракции «Единая Россия» в Госдуме.

«В 2014 году, нам часто напоминают это, мы вынуждены были реагировать по-другому: мы вынуждены были повышать ставки. А почему? Потому что действительно тогда был риск и роста инфляции, и финансовой дестабилизации. Не было такого запаса прочности у финансовой сферы, как есть сейчас», — заявила Набиуллина.

К началу пандемии регулятор был уверен в устойчивости финансового сектора, отметила она.

«Это было обеспечено и выводом слабых банков, слабых финансовых институтов с рынка, и усилением регулирования и надзора, который мы тоже последовательно проводили», — подчеркнула Набиуллина.

«Финансовая система благодаря этому смогла в тяжёлый период поддержать население и бизнес», — указала она.