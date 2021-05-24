Москва, , 13:28 — REGNUM Следственный комитет России поддержал предложение главы Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александра Калашникова использовать осужденных вместо трудовых мигрантов. Об этом сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

«С точки зрения профилактики преступности с одной стороны и реализации целей наказания с другой стороны идея … Калашникова заменить на строительных и промышленных объектах рабочих-мигрантов трудом осужденных рациональна и заслуживает поддержки», — сказала ТАСС Петренко.

Она уточнила, что физический труд является одним из средств достижения гуманизации уголовно-исполнительной политики, а оплачиваемая занятость для тех, кто будет выполнять работу на объектах, где не хватает рук, станет и большим шагом для дальнейшей социальной адаптации осужденных.

Как сообщало ИА REGNUM, на координационном совете уполномоченных по правам человека в Красноярске 20 мая глава ФСИН Александр Калашников предложил нехватку рабочей силы на крупных объектах устранить за счёт осужденных, а не за счёт трудовых мигрантов. По его словам, ведомство готово предложить трудовые лагеря как альтернативу налаживанию потока трудовых мигрантов из таких стран, как Таджикистан и Узбекистан.

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