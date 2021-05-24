Ташкент, , 13:27 — REGNUM Экспедиция узбекистанских ученых обнаружила в северной части Ферганской долины неизвестный вид дикого лука. Об этом 24 мая сообщили в пресс-службе академии наук Узбекистана.

Ученые выяснили, что обнаруженное растение похоже на Allium minitum Vved («маленький лук»), которое растет в высокогорье Таджикистана и Киргизии. Отмечается, что растения похожи строением цветка и белым окрасом.

Вместе с тем растения отличаются местом произрастания. «Маленький лук» можно встретиться в горной местности на высоте более 3 тыс. метров. Новый же вид произрастает только на высоте 1 тыс. метров в холмистой местности.

Ученые продолжают изучать строение цветка и семена нового растения. В скором времени будет дано окончательное заключение и присвоено новое имя.