Омск, , 13:26 — REGNUM В Омске 23-летняя жительница пригорода обвиняется в совершении преступления в отношении детей (ч. 2 ст. 134 УК РФ — «Действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста»). Об этом ИА REGNUM сообщили 24 мая в областном следственном управлении СКР.

По версии следствия, в декабре 2020 года омичка неоднократно совершала действия сексуального характера с несовершеннолетними девочками. Она снимала девочек на видео, которое потом выкладывала в соцсети.

Следователи допрашивают потерпевших, назначены необходимые экспертизы. Обвиняемая, являющаяся матерью двоих маленьких детей, помещена под домашний арест. Расследование продолжается.

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