Брюссель, , 13:29 — REGNUM Инцидент с экстренной посадкой самолета ирландской авиакомпании Ryanair в аэропорту Минска будет обсуждаться 25 мая послами стран — членов Североатлантического альянса (НАТО). Об этом 24 мая сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники в НАТО.

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При этом накануне генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что инцидент с посадкой самолёта Ryanair в Минске является опасным и требует международного расследования.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что возможность введения запрета для посадки самолетов белорусских авиакомпаний в странах Евросоюза рассматривают в настоящее время власти ЕС.