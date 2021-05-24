Загреб, , 13:32 — REGNUM Министр иностранных дел Хорватии Гордан Грлич-Радман заявил 23 мая на пресс-конференции в Стоце, что правительство Хорватии не допустит пренебрежение правами хорватов в Боснии и Герцеговине. Он добавил, что они имеют право выбирать своих законных представителей власти без предварительного голосования. Об этом сообщает хорватское новостное агентство Večernji list.

«Как хорватское правительство, мы не можем допустить, чтобы права хорватов Боснии и Герцеговины были ущемлены, и необходимо обеспечить их реализацию в рамках Дейтонского соглашения. Хорваты должны сохранять свою идентичность и иметь право на избрание собственных представителей», — сообщил журналистам глава хорватского МИД, отвечая на вопрос об избирательной реформе в этой стране.

Радман добавил, что хорватское государство будет продолжать помогать боснийским хорватам «не только по вопросам развития, но и по политическим аспектам». Он повторил, что официальный Загреб поддерживает дейтонскую структуру Боснии и Герцеговины как одного государства с двумя энтитетами и тремя равными конституционными нациями.