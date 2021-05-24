Черкесск, , 13:22 — REGNUM В Карачаево-Черкесии за сутки зафиксировано три случая летального исхода от COVID-19. Еще пять случаев смерти произошло в предыдущие дни — за прошедшие выходные 22 и 23 мая. Такие данные привел 24 мая федеральный оперативный штаб.

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Общее число умерших от опасной инфекции в республике достигло 118 человек. При этом только за май скончались уже 44 жителя Карачаево-Черкесии или 37% от всех умерших за все время пандемии.

Причины такой высокой смертности в региональном оперштабе по противодействию распространению коронавируса и минздраве не комментируют.

Всего в республике являются носителями коронавируса на сегодняшний день 20 358 человек (+14 за сутки). Выздоровел из них 19 991 пациент (+7).

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