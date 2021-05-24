Пенза, , 13:24 — REGNUM В Пензенской области по состоянию на 24 мая суммарный охват тестированием населения на коронавирус составил 72,33%. Лабораторные исследования на COVID-19 ПЦР-методом прошли более 934,6 тыс. пензенцев, осуществили свыше 997,4 тыс. исследований. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

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За сутки коронавирус выявили у 72 жителей. Лидирует по числу новых заболевших Пенза — 40 человек. Под наблюдением врачей на сегодняшний день остаются 5514 жителей, сняли с коронавирусного учета 131 596 человек.

ИА REGNUM напоминает, в Пензенской области подтверждено 46 760 случаев инфицирования коронавирусом. Выздоровели после болезни 44 109 пациентов, за сутки — 75 человек. Скончались от COVID-19 еще шестеро пензенцев, с начала наблюдения — 770 человек. Активными больными на сегодняшний день остаются 1881 пациент.

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