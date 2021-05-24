Цхинвал, , 13:21 — REGNUM Россия неоднократно содействовала установлению мира в разных регионах. Об этом заявил президент Южной Осетии Анатолий Бибилов 24 мая, выступая с посланием к народу и парламенту страны. Трансляцию выступления вела телекомпания «Ир».

Как отметил югоосетинский президент, в Тбилиси снова пробудились «реваншистские устремления» после войны в Нагорном Карабахе и обострения обстановки в Донбассе. Россия, как отметил Бибилов, остаётся «единственным сдерживающим фактором» для Грузии.

«Российское миротворчество — это действительно самый эффективный ресурс мира не только для постсоветского пространства, но и для более удаленных регионов. Россия принудила к миру агрессора, вторгшегося в Южную Осетию в 2008 году», — сказал Бибилов.

Он добавил, что действия Москвы предотвратили осуществление в Сирии «ливийского сценария», а также сыграли «ключевую» роль в урегулировании конфликта в Нагорном Карабахе. Также Россия сдерживает «агрессивные амбиции» Киева в отношении ЛНР и ДНР.

Президент Южной Осетии добавил, что ситуация в регионе остаётся напряженной, поэтому к вопросам безопасности нужно относиться с повышенным вниманием.

Напомним, в августе 2008 года грузинские войска напали на Цхинвал и находящихся там российских миротворцев. Для принуждения агрессора к миру Москва ввела в регион дополнительные силы и вынудила грузинских военнослужащих вернуться на места дислокации. После этого Россия признала независимость Абхазии и Южной Осетии.

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